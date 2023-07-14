صحة المنيا.. خدمات طبية مجانية لـ 1740 مواطنا بديرمواس

ضمن الخدمات الطبية المجانية ، والتي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية والعلاجية ، بقرية طوخ إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس .

حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالي 1740 حالة، من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، بواقع 298 حالة جراحة، 374 أطفال، 276 باطنة، 59 نساء، 109 أسنان، 232 رمد، 110 أنف وأذن.

و 218جلدية، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 130 تحليلا مختلفا و 6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية و 71 كشف مبكر للضغط والسكر، و 15 حالة خلع أسنان ، وتحويل 75 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 174 مترددا .