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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا.. خدمات طبية مجانية لـ 1740 مواطنا بديرمواس

القافلة الطبية
القافلة الطبية

ضمن الخدمات الطبية المجانية ، والتي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية والعلاجية ، بقرية طوخ إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس .

حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالي 1740 حالة، من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، بواقع 298 حالة جراحة، 374 أطفال، 276 باطنة، 59 نساء، 109 أسنان، 232 رمد، 110 أنف وأذن.

و 218جلدية، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 130 تحليلا مختلفا و 6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية و 71 كشف مبكر للضغط والسكر، و 15 حالة خلع أسنان ، وتحويل 75 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 174 مترددا .

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