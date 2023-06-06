رئيس جامعة أسيوط يُكرم الخدمات التكنولوجية لجهودهم في استراتيجية التحول الرقمي

كرم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات الفائزة فى التقييم الدوري في مجال تحقيق استراتيجية الجامعة في التحول الرقمي، بحضور الدكتور مؤمن طه المليجي المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ، ومسئولي العمل بالوحدات الفائزة.

وقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، التهنئة لمسئولي الوحدات الفائزة تكريماً لجهدهم المتميز داخل كلياتهم مؤكدا على اهتمام إدارة الجامعة بإسراع الخطى من أجل تحقيق التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة على كافة المستويات الأكاديمية والإدارية، مشيداً بما يتم من جهد مخلص ، وعمل دؤوب من المتخصصين فى مجالات نظم المعلومات والخدمات التكنولوجية، والذى أسهم فى نجاح مساعي الجامعة؛ لتحقيق إنجاز كبير فى مسار رقمنة الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور مؤمن طه المليجى إن التقييم يتم دورياً على نحو نصف سنوي، ويشمل كافة كليات الجامعة العلمية والنظرية، موضحا أن التقبيم أسفر عن فوز كلية التربية النوعية بالمركز الأول، وجاء فى المركز الأول مكرر كلية الصيدلة، وتم حجب المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث كلية التربية ، أعقب ذلك كلية التمريض، ثم كلية الفنون الجميلة ، وفى المركز السادس كلية التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور المليجي إن تلك الوحدات قائمة على تحقيق استراتيجيات عمل الجامعة وفقا للمهام التي تضعها اللجنة العليا للتحول الرقمي، وتتولى كل وحدة إعداد التقارير المعنية بالأنشطة الإلكترونية بكلياتهم، وتقدم الخدمات الإلكترونية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مع توفير الدعم اللازم لهم، ومتابعة نشاط حركة المراسلات الإلكترونية على البريد الأكاديمي وهو ما يتم تقييمه وفق معايير محددة تتضمن؛ عدد نقاط الإنترنت بالكلية، ومعدل نشر الأخبار، وجداول الاختبارات علي صفحة الكلية، وعمليات تحديث صفحات أعضاء هيئة التدريس، وورش العمل، والمقررات الإلكترونية، ودور الوحدة فى تقديم الدعم، وحل المشكلات ، والتواصل الخارجي، وكذلك الرابط بقناة اليوتيوب للكلية، وعدد الفيديوهات المنشورة، ومعدل المشاهدات.