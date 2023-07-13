"100 يوم صحة" تقدم الخدمة الطبية المجانية لـ 328 ألف مواطن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية ، لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة ، تحت شعار (معاك من أول يوم) ، بلغ 328 ألف و862 حالة .

وذلك بكافة مراكز الرعاية الأساسية ، ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع ، وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشداً، المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية ، التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة ، للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن حملة «100 يوم صحة» ، قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 22 الف و202 حالة ، بالإضافة ، إلى تطعيم 180 ألف و103 طفلاً وفحص 445 طفلاً ضمن الكشف المبكر ، وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة .

مشيرا ، إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لحوالى 116 ألف و823 سيدة، بالإضافة، إلى تقديم 6283 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ، في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.