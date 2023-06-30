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الجمعة 30 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى بالدقهلية

مرضى الغسيل الكلوي
مرضى الغسيل الكلوي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية، أن وحدات الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات.

وأضاف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أنه تم اجراء نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الأضحى المبارك.

مرضى الغسيل الكلوي


وأشار  البيلى إلى أنه سيتم خلال هذا الاسبوع جراء نحو 8000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الاضحى المبارك،  لعدد 2800 مريضاً  بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير  كل المستلزمات اللازمة لإجراء تلك الجلسات ومتابعة المرضى ورعايتهم على نحو فائق.

مرضى الغسيل الكلوي


وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء اجازة عيد الفطر وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لجميع المواطنين. 

 

مرضى الغسيل الكلوي
مرضى الغسيل الكلوي

 

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