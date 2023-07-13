جهود مصر في حل أزمة السودان واستقبال الوافدين السودانين.. تتعامل الدولة المصرية مع الأزمة السودانية بإيجابية منذ اندلاعها عبر الانفتاح على أطراف الأزمة كافة، والتواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية موحدة إزاء حل الأزمة.

الأزمة السودانية

وتبذل مصر جهودا دبلوماسية وسياسية في سبيل الوصول إلى حل سلمي للأزمة الراهنة في السودان، ولم تدخر مصر جهدا في دعم الشعب السوداني الشقيق إنسانيا لمواجهة الأوضاع الراهنة وفتحت أبوابها لاستقبال الوافدين السودانيين.

ووفرت مصر موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية دائما لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والنفسية لهم، كما قدمت مصر نحو 300 طن مساعدات طبية وغذائية عاجلة مع تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

ومنذ بدء الصراع في السودان، استقبلت مصر أكثر من 250 ألف مواطن سوداني وافتتحت مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ممرا إنسانيا بين أسوان ووادي حلفا في السودان لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الصراع.

وقدمت مصر في السادس عشر من يونيو الماضي 50 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية للسودان من أجل تخفيف معاناة آلاف الأشخاص المتضررين من النزاع.

وأشادت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بطريقة التعامل المصرية مع الوافدين من السودان حيث وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشكر لمصر وشعبها على استقبال آلاف الوافدين إلى أراضيها.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة اكسترا نيوز.