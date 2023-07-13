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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يكرم طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية، لأمانتهم والحفاظ على مبلغ مالي عُثر عليه بحوزة أحد المرضى النفسيين المترددين على المستشفى.

 

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المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن طاقم التمريض تعامل مع مريض حضر إلى المستشفى يظهر عليه علامات المرض النفسي، ويعاني من فصام ذهاني وأعراض هلاوس وسلوكيات غير منتظمة، وبعد فحص الطبيب وعمل إجراءات دخول المستشفى تبين للفريق أن المريض لديه مجموعة من الأكياس والأوراق المتهالكة، حيث قام الفريق بإبلاغ إدارة المستشفى  وتم تشكيل لجنة فحص محتويات الأكياس ووجد به مبلغ مالي كبير ولا يعلم الأهل عنها شيئًا، وتم إجراء محضر بذلك، وحفظ المبلغ في الأمانات لحين تسليمه لصاحب الشأن بعد تمام شفائه، حيث أكد الوزير أن هذا العمل يدل على مدى الأمانة والصدق والأخلاق الكريمة للفريق الطبي.

 

شمل التكريم كل من الدكتور حسن عبدالرازق أحمد    مدير مستشفى أسيوط للصحة النفسية، وطنطاوي عبدالفتاح  رئيس هيئة التمريض، وفريق التمريض (محمد عزت محمود، وائل رؤوف نمر، هاني خميس حمادة، سلامة فرغلي عرفة، أسامة جمال عبدالعاطي)، وذلك بحضور الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

الجريدة الورقية