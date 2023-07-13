توقيع بروتوكول بين وزارة الإنتاج الحربى والجامعات التكنولوجية

وقعت وزارة الإنتاج الحربى بروتوكول تعاون مع الجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى.

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى.

واستهدف البروتوكول عقد شراكة بين الجانبين لتدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل، بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب.

ومن جهة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقّع الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى والتكنولوجى، بحضور الدكتور محمود عبد الشافى رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمد مرسى رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور هبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، والدكتور مدحت عوض رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية والتكنولوجية والبحثية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مجالات عمل البروتوكول تشمل التعاون بين الجانبين فى عدة مجالات وهى: قيام قطاع التدريب ومركز التميز العلمى والتكنولوجى وشركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات التابعين للهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة كليات الجامعات التكنولوجية داخل شركات الإنتاج الحربى المختلفة طبقا لتخصصاتهم، فضلا عن المشاركة فى تنفيذ مشروعات التخرج لطلبة الجامعات التكنولوجية، باستغلال الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وقيام مركز التميز العلمى والتكنولوجى بتعميم مخرجات مشروعات التخرج التطبيقية والمتميزة لطلبة الجامعات التكنولوجية للاستفادة منها فى تعميق المكون والمنتج المحلى من خلال نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز، والمُمول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الأكاديمية، وكذلك أيضًا التعاون بين الجانبين فى أى مجالات وأنشطة وأعمال ذات صلة بالجامعات التكنولوجية بما يخدم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

وثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في كافة المجالات للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية.

وأضاف وزير التعليم العالى أن الاهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد القومي، وأيضًا تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة بعملية التنمية في المجتمع.

تعاون الإنتاج الدولى مع الوزارات

توقيع البروتوكول

وبدوره أكد المُستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمُتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، والاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حرص الوزارة على توفير كل الدعم اللازم لتجربة الجامعات التكنولوجية، وربطها باحتياجات الدولة التنموية وتأهيل الطلاب الدارسين بها لمتطلبات سوق العمل، تنفيذًا لتوجهات الدولة للاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى.