إضراب الأطباء يشل حركة الخدمات الصحية في بريطانيا

بدأ الأطباء المُبتدئين في "إنجلترا"، مساء اليوم الخميس، أطول وأوسع إضراب لهم حتى الآن للمُطالبة برفع الأجور، حسبما أفاد رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، "جوليان هارتلي".

ووفقًا لما ذكرته شبكة "BBC"، اليوم، الإضراب الذي بدأ اليوم من المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو الحالي.

وسيتم تأجيل آلاف المواعيد المقررة بينما يملأ المزيد من كبار الأطباء النقص لتقديم الرعاية الطارئة، قبل أن يبدأوا بدورهم إضرابا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

وقال هارتلي إن المرضى سيشعرون بتأثير الإضراب، مشيرا إلى أن فترة الإضراب هذه ضارة جدا لخدماتنا المقدمة إلى المرضى أولا، وأيضا للتكلفة التي نتحملها.

هيئة الخدمات الصحية البريطانية:

وأوضح أن آخر إضراب للأطباء المبتدئين كلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية من حيث التكلفة المباشرة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن لندن ستقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تتضمن عشرات العربات المدرعة وذخيرة لدبابات "تشالنجر 2".

وجاء في بيان صادر عن مكتب سوناك، يوم الثلاثاء، أن حزمة المساعدات ستضم أكثر من 70 عربة مدرعة، بما فيها عربات استطلاع.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا وسائل النقل لضمان إمدادات الذخيرة للقوات في الخطوط الأمامية وإجلاء الجرحى، ما يعتبر "أمرا مهما بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد"، حسب البيان.

وستضم حزمة المساعدات أيضا آلاف الذخائر لدبابات "تشالنجر 2" التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا في وقت سابق، كما ستخصص 50 مليون جنيه استرليني لتصليح المعدات العسكرية التي تم تقديمها لنظام كييف سابقا، وسيتم كذلك إنشاء مركز طبي تحت رعاية الناتو لتقديم المساعدة للعسكريين الأوكرانيين في بريطانيا.