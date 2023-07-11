تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ضبط المتورط في نشر امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 خلال انعقاد اللجان.

وأوضحت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني ضبطوا طالبين بمحافظتي القاهرة والدقهلية أثناء قيامهما بنشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

ونوهت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 بأنه تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأية محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تحدث في امتحانات الثانوية العامة.

أداء امتحان الديناميكا 2023:

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

وأجرى امتحان الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح open book باستخدام كتيبات المفاهيم خلال فترة انعقاد اللجان.

وبلغ إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية رياضيات الذي أدوا امتحان الديناميكا 94 ألف و771 طالبًا وطالبة أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان في الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات سارت بشكل جيد ومنضبط ومن دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى قيام غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، ومتابعة سير امتحان الديناميكا بجميع المحافظات.

