أماكن ومواعيد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي لطلاب الثانوية| تفاصيل

قال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، إن اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي سوف تتم في كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية" موسيقية _ فنية" .

وأكد الدكتور بدوى شحات، أن الأوراق المطلوبة من الطالب لأداء اختبارات القدرات تتضمن رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه و صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات بكلية التربية النوعية، أما اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب ٢ صورة شخصية.

ولفت الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى إن الجامعة أنهت استعداداتها لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2023،حيث من المقرر إتاحة الفرصة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للجدول الزمنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م .

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للاختبارات، و إحضار المستندات المطلوبة خلال حضورهم لأداء اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، وعلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم.

اجتياز 117 باحثًا لاختبارات التحول الرقمي

فى سياق مواز، قال الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، إن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

وبيّن مدير مركز التحول الرقم، أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـعدد (117) متدربا من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) من داخل الجامعة وخارجها، ضمن المجموعة رقم (115) منح وذلك بعد التدريب على برامج التحول الرقمي المستوى المحدَّث من قِبل المجلس الأعلى للجامعات شارك في إجراء الاختبارات الإلكترونية الدكتور عماد على منسق الامتحانات بالمركز، والدكتور الأمير حسين منسق التدريب بالمركز.

وذكر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي بالجامعة مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأورد أن التحول الرقمي أصبح من متطلبات العصر حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد.