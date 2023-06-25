إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

تعرض 14 شخصاً للإصابة بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوسطى فى البدرشين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 14 شخصا ونقلوا إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، اأصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي".

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا، وتبين إصابة خلف أبو الوفاء سقاو، 54 عاما، ومحمد شحات أحمد 40 عاما، وأحمد عيد العزيز عبد الله، ومحمد محمد حسن عبد التواب، مقيمين نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالشرقية

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 6 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، في حوادث سير متفرقة بنطاق محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة،يفيد بورود بلاغات بوقوع حوادث سير متفرقة بنطاق مركزي ديرب نجم وبلبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

حيث شهد الطريق الدولي إتجاه ديرب نجم،حادث انقلاب دراجة نارية،ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة،وجري نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وشهد طريق الزوامل المنير حادث تصادم دراجة بخارية توك توك بالرصيف،ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة،وجري نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

فيما شهد الطريق الإقليمي أعلي كوبري غيتة، بنطاق مركز شرطة بلبيس،اصطدام سيارة بشخصين ما أدي لاصابتهما بإصابات بالغة،وجري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج،وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وتكثف إدارة المرور حملاتها من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور.