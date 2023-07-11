قرارات غلق وتشميع وإزالة الإشغالات بالعاشر من رمضان

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء منيع، اليوم الثلاثاء، من حملاته اليومية لأحكام وفرض السيطرة لمنع ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، ورفع الإشغالات، ومنع أية محاولة للخروج عن القانون.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وإدارة الإشغالات والتعديات، وإدارة الأمن وشرطة المرافق، وإدارة الأحياء السكنية وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل، تصدت لمحاولات التعدي المتكررة على الطرقات والشوارع والميادين، وكذلك من الباعة الجائلين على الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلى أن جهود الحملات أسفر عن تنفيذ عدد 22 قرار غلق وتشميع بالمجاورة 73 بالحي التاسع.

وذكر أن الحملة أزالت مغسلة أمام القطعة رقم 438 قطاع "أ" بالحي 14، وتم إزالة الورش الموجودة بسنتر المجاورة 38 بالحي الخامس، وكذلك تم إزالة الشكاوي المقدمة من المواطنين بالمجاورة 61 بالحي الثامن.

ولفت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وعمل المحاضر اللازمة ضد كل المخالفين، لافتًا أن الهدف من هذه الحملات؛ تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.