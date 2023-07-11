7 خطوات للتقديم بمدارس ستيم 2023 steam

خطوات التقديم لمدارس ستيم 2023 steam.. منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمدارس ستيم steam 2023، ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة التفاصيل الكاملة عن التقديم والموعد المحدد للقبول في التقدم لمدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك في الفترة من 5/ 7/ 2023 إلى 25/ 7/ 2023.

خطوات التقديم لمدارس ستيم 2023 steam

الدخول على رابط التقديم على مدارس ستيم للمتفوقين من هنا

يجب اختيار المدرسة التي يرغب الطالب في التقديم لها.

إدخال رقم الجلوس واختيار المحافظة التي أتم بها الطالب دراسته.

تسجيل البيانات الأساسية ثم النقر على حفظ

يجب تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك

يحب طباعة تقرير التقدم

أخيرًا إعداد الملف المطلوب وإرفاقها به تقديمه إلى أقسام شؤون الطلبة بالادارة التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين

ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2023 على 18 عامًا.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلى فقط.

لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، العلوم.

أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي فقط.