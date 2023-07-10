عاجل
حقيقة غلق جميع شواطيء الإسكندرية
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أصغر عريس في مصر يدافع عن خطوبته المبكرة.. أنا فاتح بيتين (فيديو)

أصغر عروسين في مصر
أصغر عروسين في مصر عبده ومنة

كشف عبده نجم، عريس ترند “أصغر عروسين في مصر”، حقيقة بلوغه وخطيبته 13 سنة، وقصة الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عبده، إنه وخطيبته منة قدري، يبلغان من العمر 17 سنة، لافتًا إلى أنه تعرف عليها في حفل عيد ميلاد منذ 30 يومًا تقريبًا، وتشاركا في تقديم الحفلات سويًا بعدما تعرفا على بعضهما.

وأكد عبده أنه مطرب موسيقي ولديه فرقة موسيقية، معلقا “بصرف على منزلين، وبشتغل بالعمل حاليا بجانب الدراسة أنا ومنة، والزواج سيكون بعد سنوات مقبلة”.

txt

لحم رخيص فيلم حقيقي في الشهر العقاري .. زواج القاصرات بالأثرياء الأجانب عرض مستمر

txt

عبدالحليم وسعاد.. شائعة زواج وميلاد في ذكرى الوفاة

اعتراض ثم موافقة

من ناحيتها، لفتت منة خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنها وعبده يقومان بالغناء في حفلات بجانب الدراسة، وقررت الخطوبة بعد موافقة أهلها.

واستطردت منة: “في الأول والدي كان معترضا على الخطوبة، لكنني قررت الارتباط بعبده بعد الحديث معهم والضغط عليهم وإقناعهم”.

بدوره، أوضح محمود نجم شقيق عبده أنه يعمل مديرا لأعمال شقيقه، في الفرقة المكونة من 25 فردا، مضيفا: “عبده مشهور في الحفلات الشعبية، وفاتح بيوت كثيرة، وبيغني في أفراح شعبية، وهو متعلم مقامات ودارس موسيقى، وتفاجأنا بالهجوم المفاجيء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه وعلى العائلة”.

 

مواد متعلقة

طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن وثيقة زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني (فيديو)

سر زواج حلمي بكر من سماح القرشي بعمر 85.. رغم انفصالهما 7 سنوات

أنباء عن زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا بهذا الموعد|اتفاق مثير ومؤخر خرافي

تحذير شديد اللهجة من الأزهر ضد زواج المساكنة .. فيديو

بسنت النبراوي ترفض زواج المساكنة

صلاح عبدالله عن زواج ميرنا نور الدين.."من فرحتي رقصت جامد"
الجريدة الورقية