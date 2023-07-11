طلاب الثانوية العامة بالدقهلية امتحان الديناميكا سهل

إنتهى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالدقهلية من أداء إمتحان اللديناميكا فى اليوم قبل الأخير إمتحانات الثانوية العامة 2022-2023 والذى بدأ فى التاسعة صباحا ولمدة ساعتين وقدسادت حالة من الإرتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة إمتحان الديناميكا .

وقال كريم العاملى الامتحان جاء سهلاوالأسئلة مباشرة.ولكن المشكلة في سؤال واحد، وشاركته الرأى يمنى فؤاد الإمتحان جه من المنهج والأسئلة واضحة ومباشرة بإستثناء سؤال واحد.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالدقهلية اليوم ااثلاثاء إمتحان الديناميكا بماراثون إمتحانات العام الدراسى 2022-2023

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).