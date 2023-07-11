حقيقة تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول حول تسريب امتحان الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 2023.

ونفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنها تنتمي لامتحان الديناميكا للعام الحالي.

ودعا متحدث وزارة التربية والتعليم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية، منعًا لإثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحان.

وكانت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نشرت، فجر اليوم الثلاثاء، صورا تزعم أنها لامتحان الديناميكا للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور على مجموعات الثانوية العامة لتبادل الإجابات، ظنًا منهم أنه امتحان الديناميكا الذي يؤديه الطلاب صباح اليوم.

مواصفات امتحان الديناميكا 2023

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 2023 امتحان الديناميكا بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان.

ويتضمن امتحان الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة إبداعية.

ويحتوي امتحان الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استحالة تسريب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023، مشيرا إلى تولي جهة سيادية طباعة أوراق الامتحانات منذ عام 2016.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تأمين امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة 2023 تصل إلى اللجان في صناديق معدنية لا تفتح قبل بدء اللجان الامتحانية وتوزيعها على الطلاب داخل اللجنة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه يطمئن بنفسه على سلامة وتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى تصل إلى اللجان.

