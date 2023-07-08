اسم مواطن في البطاقة الشخصية يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة لبطاقة رقم قومي لأحد المواطنين تحمل اسم مركب وهو "صلى على النبى" ، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

وجاءت معظم ردود الأفعال من قبل رواد الموقع بالصلاة والسلام على خير الأنام، بينما لقي المنشور اعتراضًا من بعض المستخدمين وجاء كما يلي:

وقال ميدو الديب : “ ماشاء الله كل واحد هيذكر اسم صاحب الاسم هياخد أجر وثواب فضل ذكر النبي ”.

اسم صلى على النبي:

ومن جانبها قالت أماني: “ كان معايا بنت فى المدرسة اسمها مريم صلى على النبى ”.

فيما تسائل البعض الآخر هل من الممكن كتابة اسم مركب أم لا.

وقال صفوت مصطفى “ أعتقد أن هذا غير صحيح ، الأسماء المركبة اتمنعت، والكذب من أجل الإعجابات ” .

وعلق بسيونى : “ ازاى السجل المدني وافق، إذا كان بيرفض الأسماء المركبة من كلمتين زى علاء الدين ”

رأي السجل المدني على حقيقة الأمر:

وقال مصدر بالسجل المدني المصري، في تصريحات صحفية إن الأسماء المركبة منعت بالفعل ولا يتم قبولها في مصر منذ فترة طويلة، وأرجع هذه البطاقة إلى أنه قد تكون قديمة، أو أنها مزورة، أو غير موجودة بالأساس، وأنها مجرد تصميم من أحد الأشخاص فقط لتجميع لايكات ومتابعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».