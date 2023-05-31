الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الثانوية العامة.. رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الاستعلام عن رقم الجلوس الخاص بطلبة الثانوية العامة استعدادا للامتحانات التى تبدأ 12 يونيوالمقبل من خلال الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

txt

التعليم تحدد مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام

txt

13 مدرسة تستقبل طلاب الثانوية العامة لحضور المراجعات النهائية بكفر الشيخ

امتحانات الثانوية العامة

وحددت الوزارة، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحًا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو  بالمواد غير المضافة للمجموع 2023م.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

مواد متعلقة

التعليم تحدد مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام

ضوابط تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

محافظ الشرقية يشدد على الاستعداد الجيد لإمتحانات الثانوية العامة والأزهرية

توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في الرياضيات

مراجعات الثانوية العامة أونلاين في الوادي الجديد

بدء توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ
الجريدة الورقية