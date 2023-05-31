الثانوية العامة.. رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الاستعلام عن رقم الجلوس الخاص بطلبة الثانوية العامة استعدادا للامتحانات التى تبدأ 12 يونيوالمقبل من خلال الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

امتحانات الثانوية العامة

وحددت الوزارة، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحًا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع 2023م.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.