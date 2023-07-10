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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عصام شعبان عبد الرحيم يطرح أحدث أغانيه "صحابي في ضهري" قريبًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، لطرح أغنيته الجديدة " صحابي في ضهري" يوم الجمعه القادم الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣، وذلك علي مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية " صحابي في ضهري غناء عصام شعبان عبد الرحيم، وكلمات : إبراهيم الشناوي وألحان: بيشا وتوزيع : مادو  الفظيع وتصوير: ابو ادم واحمد ابراهيم واحمد أشرف ومونتاج : محمد شوقي وألوان: محمود شوقي وإنتاج: الاسطورة.

آخر أعمال عصام شعبان عبد الرحيم


يذكر أن المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، انضم مؤخرا لأسرة مسرحية " ست البيت " مع المخرج أحمد كامل وسيتم عرضها علي مسرح الهوسابير خلال أيام .

 وقد وضعه المخرج في المسرحية  ليعيد أمجاد والده الراحل شعبان عبدالرحيم، ويجسد دور مطرب شعبي يحيي فرح أحد أبطال المسرحية، ويتصاعد دوره لحدوث مفارقات عديدة داخل الأحداث.

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