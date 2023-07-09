خالد عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة تهدف لتوصيل الخدمات للمواطنين لباب منازلهم (شاهد)

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، جولة تفقدية للاطلاع خدمات حملة "100 يوم صحة" في منطقة بشاير الخير، بالإسكندرية.

والتقى وزير الصحة خلال جولته التفقدية بالمستشفى بعدد من المسؤولين عن الصحة بمحافظة الإسكندرية وتحدث معهم عن أهمية المبادرات الصحية ومنها مبادرة 100 يوم صحة.

وقال عبدالغفار:"أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي تطبق المبادرات الصحية بشكل جيد"، مستطردا:"اتمنى إنه يتم الذهاب إلى المنازل لتوعيتهم بأهمية المبادرات الصحية".

وأشار إلى أن حملة 100 يوم صحة انطلقت منذ 15 يوما، وهناك 5 ملايين و222 ألف مواطن استفادوا منها حتى الآن، بمعدل 400 ألف خدمة يوميًا من جميع الخدمات سواء الكشف على الأم والجنين مرورًا بالصحة النفسية والأمراض المزمنة وحديثي الزواج، والكشف المبكر على الأورام.

وواصل عبدالغفار أنه أنه تم إصدار 2200 إجراء ضمن قوائم الانتظار وأكثر من 1300 قرار علاج على نفقة الدولة منذ إطلاق حملة "100 يوم صحة".

وشدد على أنه لا يكتفى فقط بالكشف ضمن الحملة، وإنما تتضمن إجراء العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لتقليل وتخفيف آلام المواطن المصري وتوصيل الخدمات الصحية له حتى باب منزله.

واختتم عبدالغفار "الجديد في هذه المبادرة أننا مش بننتظر المواطن يجيلنا بنروح للمواطن في 27 محافظة بجميع القرى والنجوع والكفور للاطمئنان عليه بعيادات متنقلة وقوافل علاجية ووحدات صحية".

وزير الصحة يتفقد مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

تفقد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، حملة 100 يوم صحة، بمنطقة بشاير الخير في محافظة الإسكندرية، رفقة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف؛ وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة.

وبدأت جولة وزير الصحة والسكان، بتفقد السيارات والقوافل الطبية المتنقلة، والاطمئنان على الوجود الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.

أن الحملة تستهدف تقديم خدمات الفحوصات الطبية والدوائية المتطورة المختلفة، وذلك ضمن عدة مبادرات تشمل الفحوصات الطبية المبكرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وتابع وزير الصحة والسكان سير عمل السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع.