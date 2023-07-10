تنسيق الجامعات| خطوات التقديم في اختبارات القدرات 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات التقديم في اختبارات القدرات للقبول ببعض الكليات في تنسيق الجامعات 2023.

وتفتح وزارة التعليم العالى باب التقديم الإلكتروني لاختبارات القدرات في الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 عبر موقع التنسيق.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2023

١- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

٢- بدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

٣- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس، واسم الطالب، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

٤- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

٥- اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

٦- طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

٧- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

٨- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

٩- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

١٠- تجرى اختبارات القدرات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

كليات تحتاج اختبارات القدرات 2023

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 : كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كما تشمل كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.