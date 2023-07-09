انتظام 2900 طالب بامتحانات الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، جولة تفقدية بامتحانات الدراسات العليا بكليتى الحقوق والتجارة، رفقة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

واطمئن رئيس الجامعة، على سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، واساتذة المادة باللجان للرد على تساؤلات الطلاب وحل المشكلات إن وجدتوكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

وأدى اعمال الامتحانات اليوم بكلية الحقوق 1164 طالب بدبلوم القانون العام وعدد 261 طالب بدبلوم القانون المدنى وعدد 880 طالب بدبلوم القانون الخاص وعدد 405 طالب بدبلوم العلوم الادارية وعدد 103 طالب بدبلوم حقوق الإنسان كما أدى أعمال الامتحانات بكلية التجارة عدد 100 طالب بالماجستير المهنى المستوى الأول بالفرقة الاولى ادارة أعمال ومحاسبة والمستولى الثالث بالفرقة الثانية إدارة الاعمال وبرنامج التعليم المدمج بكلية التجارة .

وشهد الجولة التفقدية الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق والدكتور عبد البارى حمدان وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء تاج وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا.

وبدأت أمس السبت، امتحانات الدراسات العليا بكليات الآداب والهندسة والتجارة، بالجامعة.

الجامعة تشارك فى تدريب أمديست بالإسكندرية

فى سياق أخر، شاركت الجامعة، في تدريب عن دليل السياسات والاجراءات بمدينة الاسكندرية في الفترة من ٦ الى ٨ يوليو ، بالتعاون مع هيئة امديست الامريكية جنوب الوادي تشارك في تدريب دليل السياسات و الاجراءات،في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي و هيئة امديست لإنشاء مركز خدمات ذوي الاعاقة الخاصة بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأشار الدكتور حسين أبو المجد مدير مركز ذوي الاعاقة بالجامعة ورئيس الوفد إلى أن وفد الجامعة ضم الدكتور ابراهيم حسن نائب مدير المركز بالجامعة، والدكتور محمد عبد الدايم منسق ذوي الاعاقة فرع الجامعة بالغردقة و المهندس أحمد عبد النعيم مسئول تكنولوجيا المعلومات بالمركز، وذلك في لقاء مجمع ل ١٥ جامعة مصرية في تدريب عن دليل السياسات والاجراءات تلقى خلالها المشاركون تدريبا عمليا عن آلية صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بالطلاب ذوي الاعاقة الخاصة بالجامعات كما تضمن التدريب معايشة فعلية بمركز طه حسين لخدمات ذوي الاعاقة بجامعة الاسكندرية