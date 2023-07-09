أعلنت وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب صاحب الفيديو المتداول لامتحان اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

تفاصيل صاحب فيديو اللغة الإنجليزية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة فبي امتحانات الثانوية العامة 2023 للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب الالتزام بكل الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات.

كما أهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره أحد الطلاب لإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أثناء انعقاد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وآثار هذا الفيديو الجدل بين أولياء الأمور حول السماح لبعض الطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة معهم داخل اللجان بالمخالفة لتعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم الخميس الماضي امتحان اللغة الأجنبية الأولى للعام الدراسي 2022-2023 في نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة حل المشكلات.