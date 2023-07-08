السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخص بحوزته مخدرات في الإسماعيلية

حملة أمنية
حملة أمنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة 

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الداخلية تضبط عصابة المواد المخدرة بالدقهلية


 

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين – بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارةبالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين .. وبحوزتهما(عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –مبلغ مالى –2 هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (475,000 أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الشرقية".. أسفرت جهودها فى مجالى (حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية " وكذا حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط عدد (4 مصنع ومخزن) عشوائى "بدون ترخيص" لـ (إنتاج وتداول المخصبات الزراعية –تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات –تصنيع الأحبار –تدوير المخلفات فى تصنيع خام البلاستيك –تداول المواد الكيماوية) بمضبوطات بلغت (17,8 طن "مخصبات زراعية"– 40 طن "غراء" - 21,6 طن "أحبار" –9 طن "مخلفات بلاستيكية" – 60 طن "مواد كيماوية") مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات أو فواتير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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