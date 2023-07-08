درة زروق تعكس شباب روحها بـ هوت شورت لافت

تنجذب الفنانة التونسية درة زروق لعالم الموضة لتعكس شخصيتها المحبه للأناقة والرقي بإطلالاتها المتنوعة المواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية؛ لتخطف الأضواء وتتربع على عرش الموضة بين نجمات جيلها.

واستطاعت درة أن تحيي الجانب الشقي في شخصيتها أثناء قضائها العطلة الصيفية في أحد الشواطئ البحرية، لتتألق بأزياء الصيف المفعمة المبهجة، حيث ارتدت توب قصير ينتمي لقصة الـ v، ونسقت عليه هوت شورت قصير، صممت من قماش ناعم بلون اللبني، مزين بالأزرار الذهبية من الأمام، عكست إطلالتها قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية المتناغمة مع إطلالتها المفعمة باجواء الشقاوة والجاذبية في آن واحد.

وفضلت رفع خصلات شعرها لأعلى ذيل حصان لتزين بتوكه الإيشارب الحرير الملون، ولم تتكلف بوضع المكياج لتبرز جمال ملامحها بلمسات ناعمة من الألوان الطبيعة المتناغمة مع لون بشرتها ولون الوردي في الشفاه.

وشاركت درة في العديد من الأعمال الفنية والدرامية نالت إعجاب جمهورها.

مسلسل "الأجهر" من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وبطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وناهد السباعي وأنوشكا ومحمود قابيل وسارة سلامة وصابرينا والكثير من النجوم.

مسلسل الأجهر

وتدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر ويجسده عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).