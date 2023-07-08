أسباب الأزمات القلبية وطرق علاجها

نشر الدكتور جمال شعبان ، أستاذ أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أسباب الأزمات القلبية التي زادت فى الفترة الاخيرة والتى تأتي من التوترات والضغوط الحياه ، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، ارتفاع السكر،عدم ممارسة الرياضة ولا المشي.

واشار شعبان، ان أسباب زيادة الأزمات القلبية خلال الفترة الأخيرة وطرق مساعدة المريض الذي يحدث له ذلك سواء من خلال العلاجات السريعة الواجب إعطائها له أو إسعافه.

أسباب الأزمات القلبية:

كما أضاف عميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن كل هذا أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار ، نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي، المشروبات الغازية، التدخين، المسكنات بكثرة، المخدرات والمكملات الهورمونية دون اشراف طبي.

وتابع الدكتور جمال شعبان، أن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير فيها عائلات عندها استعداد لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب، مؤكدا أنه يمكن معرفة ذلك وعدم الانتظار حتى يتم الشعور بتعب في القلب ولكن يجب الاكتشاف المبكر واكتشاف الضغط بالقياس والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

علاج الأزمات القلبية:

ونوه "شعبان" أنه عند الاحساس بأي ألم في منطقة الصدر يكون غير معتاد عليه الشخص ويزيد مع المجهود سواء كان الألم على شكل حموضة أو حرقات أو "سكاكين بتقطع" يتم اسعاف المريض بـ 4 أقراص اسبرين أطفال أو 4 أقراص مضاد للصفائح بلافيكس ولصقة نيترودرم على الصدر.

وأشار عميد المعهد القومي للقلب سابقا، إلى أنه يتم استدعاء الاسعاف في حالة عدم سكون الألم حيث يجب أن نتعلم كيفية أن نقوم بعمل تدليك للقلب كي نستطيع إسعاف الشخص الذي يعاني من أزمة في حالة توقف قلبه.

كما حذر الدكتور جمال شعبان من تناول عدد من الأطعمة والمشروبات الضارة لصحة القلب والشرايين ومنها "السكر والملح والدهون، اللحم الأحمر وخاصة المقلي والمسبك، الصودا والمشروبات الغازية سواء الدايت أو غيره، اللحوم المخلقة مثل اللانشون، البيتزا، الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض.

وأضاف "شعبان" أن من الأطعمة الضارة أيضا "المخبوزات، الزبدة، الشوربة المعلبة، الآيس كريم، الكحول، البطاطس المقلية، رقائق الشيبسي، والدجاج المقلي".