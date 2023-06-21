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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لحاسبات عين شمس (صور)

حجر أساس حاسبات عين
حجر أساس حاسبات عين شمس

وضع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسي للجامعة. 

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جاء ذلك بمشاركة وحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط و التدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور   نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات. 

افتتاح مبنى حاسبات جامعة عين شمس 

وخلال وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات أكد رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة وضعت خطة لتنفيذ المبنى وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليكون بنظام اللييد LEED لتقييم  المباني الخضراء، كما سيكون المبنى وفق مواصفات الأبنية الذكية لتواكب العصر و تتفق وطبيعة الدراسة بالكلية.

خطة جامعة عين شمس 

جولة رئيس جامعة عين شمس 

وأضاف أن جامعة عين شمس تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للخروج بجامعة عين شمس في ثوب جديد يجمع بين عراقة تاريخها كواحدة من جامعات العصر الذهبي وفق تصنيف التايمز وفي الوقت نفسه تواكب متطلبات العصر و التطور المتسارع الذي تشهده المؤسسات التعليمية حول العالم.

جامعة عين شمس 

و أوضحت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية أن كلية الحاسبات والمعلومات شهدت نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية سواء ما يتعلق بتنوع البرامج الأكاديمية التي تتفق ومتطلبات سوق العمل أو ما يخص رفع كفاءة البنية التحتية والجوانب اللوجستية. 

ولفتت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أن المبنى الجديد للكلية سيتوج جهود استمرت لعدة سنوات ليحقق المعادلة المنشودة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل متكامل.

وأشارت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أن المبنى الجديد سيكون أول كلية صديقة للبيئة حرصاً من جامعة عين شمس على تنفيذ معايير الاستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

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