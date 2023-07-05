إطلاق معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة أكتوبر المقبل

تُطلق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة «500 جلوبال» برنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة BAM Egypt.

وصُمم البرنامج خصيصًا لتعزيز قدرات برامج مسرّعات الأعمال والحاضنات فى مصر، ويتم تنفيذه بالاعتماد على إمكانات الهيئة وخبرة الشركة فى إدارة أكثر من 85 برنامج مسرّع أعمال فى جميع أنحاء العالم.

يتمثل الهدف الرئيس من البرنامج فى رفع كفاءة مسرّعات الأعمال والحاضنات من خلال الاستفادة من التحديات السابقة.

يبدأ البرنامج فى الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر ويُنظم بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ويقدم مجموعة من الموضوعات المختارة وأفضل الممارسات المتّبعة فى برامج مسرّعات الأعمال والحاضنات، منها كيفية الحصول على صفقات ناجحة والعثور على مرشدين ذوى خبرة وتصميم أفضل المناهج.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأسست فى عام 2004 بهدف قيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمى وبالتالى المساهمة فى دفع النمو الاقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل.

تسعى الهيئة إلى تعزيز تنافسية مصر وتحسين مكانتها على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال تطوير صناعة تعهيد الخدمات العابرة للحدود وزيادة حجم الصادرات الرقمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشركة «500 جلوبال» هى شركة رأس مال مخاطر، تستثمر فى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الواعدة العاملة فى قطاع التكنولوجيا. وتركز الشركة على الأسواق التى يمكن فيها الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار ورأس المال من أجل تحقيق النمو الاقتصادى.