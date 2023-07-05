عاجل
بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا نفوق آلاف الأسماك بسبب جفاف نهر المجر في العراق (شاهد)
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الأمن يضبط عاملًا تسبب في حريق سوق بعين شمس

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عامل خردة بالقاهرة لتسببه فى نشوب حريق بأحد الأسواق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم "محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات" مما أدى إلى احتراقها "دون إصابات".

 

القبض على سائق تسبب في وفاة سيدة بالمرج

القبض على طرفي مشاجرة بسبب ركن سيارة بمصر القديمة

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد- وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالإنصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه.

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بسرقة ١٠٠جنيه ذهب من جامعة عين شمس

القبض على تجار عملة بالقاهرة

القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

القبض على المُتهم بإنهاء حياة زوجته في أوسيم

عاجل.. القبض على المقاول والمالك للدور الـ 14 في عقار الإسكندرية المنهار

القبض على 3 متهمين سرقوا دراجات بخارية وهواتف بالقاهرة
الجريدة الورقية