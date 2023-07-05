الأمن يضبط عاملًا تسبب في حريق سوق بعين شمس

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عامل خردة بالقاهرة لتسببه فى نشوب حريق بأحد الأسواق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم "محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات" مما أدى إلى احتراقها "دون إصابات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد- وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالإنصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه.