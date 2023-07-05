رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يدعم سبل التعاون

أستاذ علوم سياسية يوضح

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "إن رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء يعد تطورًا جديدًا في العلاقات بين الدولتين وتتويج للتطورات، حدثت خلال الفترة السابقة، وهذا يُعني أن العلاقات تعود لطبيعتها وتتجاوز ما كان هناك من خلافات بين وجهات النظر أو الرؤى وبعض القضايا".

التمثيل الدبلوماسي:

أضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، كان هناك مؤشرات تدل على أن العلاقات بين الدولتين في طريقها لتعود لحالالتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء يعد أعلى مستوى بين الدول.

تدعيم العلاقات الاقتصادية:

ذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلا الدولتين مؤثرة في الإقليم وتجمع بينهما سمات مشتركة، وبينهما تاريخ وحضارة وعلاقات متميزة بين الدولتين، وإذا كان الخلاف على بعض القضايا السياسية ولكن ليس من حيث المبدأ وبالتالي يمكن حل الخلافات وتعود لعلاقاتها الطبيعية، مما يسهم في تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، وتدعيم سبل التعاون في المجالات المختلفة.

رفع العلاقات الدبلوماسية:

قد أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

قد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، إذْ يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.