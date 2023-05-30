عقد لقاء للمواطنين براس غارب ومرسى علم

قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم بعقد لقاء لتلقي شكاوى المواطنين في كافة المجالات والخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم من أجل بحثها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها .

وناقش “عدلى ” المواطنين في الشكاوي والحلول المناسبة لشكواهم كلا على حده بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم .

كما أشار عدلى بأن مكتبه مفتوح كل ايام الاسبوع لاستقبال اى من المواطنين وكبار السن وذلك لإزالة اى معوقات تواجه المواطنين في المدينة بكافة المجالات، و أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .

ووجه “عدلى” الاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين بشكل دوري، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة حريصة على حل جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية .

كما عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب اليوم الثلاثاء لقاء المواطنين فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتواصل المستمر وخلق قنوات اتصال مع المواطنين والتفاعل معهم لحل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين والرد عليها بما لا يتعارض مع قوانين الدولة.

حيث حرص على الإستماع إلي الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون.

و ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء عدد 43 طلبا مقدم من المواطنين بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين و الاملاك والايرادات والادارة الهندسية والتنظيم لدراسة و مناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمه لذلك .

وتنوعت الطلبات ما بين طلبات سداد رسوم تقنين وضع اليد و الحصول على رخصة اعادة تدوير مخلفات الكترونية وأجهزه كهربائية وترخيص إشغال ورخص بناء للوحدات السكنية بمنطقة ال 72 و الحصول وحدة سكنية حالات خاصة و بديل العشوائيات و مساعدات.

وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد رئيس المدينة حرصه على عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .