رشيد المكاوى يكشف سر رحيله المفاجئ عن الاتحاد السكندري "خاص"

يعتبر المغربي رشيد المكاوى مدرب حراس الاتحاد السكندرى من أحد أسباب تألق زعيم الثغر خلال هذا الموسم، وهو ما ظهر على مركز حراسة مرمى الفريق السكندري بمستوى مميز في بطولة الدوري وكأس مصر.

كرم اليوم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى و يُهديه درع النادى بحضور الأستاذ محمد سلامة عضو مجلس الإدارة و الصربى زوران المدير الفني للفريق و التونسى كريم السباعى المدرب العام.

أجرت جريدة الوفد الالكترونية، حوار خاص مع رشيد مكاوي مدرب حراس الاتحاد السكندري بعد رحيله عن زعيم الثغر بخصوص تجربته مع الاتحاد السكندري، و أسباب رحيله عن زعيم الثغر.

جاء الحوار كالتالي

- ما تقييمك لتجربة الاتحاد السكندري؟



_في البداية خضت تجربة ممتازة مع فريق الاتحاد السكندري، أضافت لي شئ كبير بالمشاركة بالدوري المصري بجانب التعرف عن قرب بطولة الدوري ، كانت التجربة مميزة مع الجهاز الفني تحت قيادة الصربي زوران مانولوفيتش، كانت في تجارب جيدة مع الفريق بجانب في تجارب سيئة.

ما أسباب رحيلك عن الاتحاد السكندري؟

_رحيلي عن زعيم الثغر أسباب شخصية ، لديه التزامات أسرية في شهر 6 بالمغرب ، الدوريات العالمية تنتهي في في نهاية 30 يونيو ولكن الدوري المصري سينتهي بعد شهر يونيو .

حال عرض عليك تدريب حراسة المرمي فريق آخر بالدوري المصري ستوافق ؟

_كل شئ بأوانه ، أنا مدرب محترف منفتح على جميع العروض ، ولكن الاتحاد السكندري وجماهيره والحاج محمد مصيلحي رئيس النادي لهم مكانة خاصة لي ولهم كامل الإحترام .

هل قرار إستقالة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أثرت على أداء الفريق فنيًا وادرايا ؟

_الحاج محمد مصيلحى من الثوابت والركائز الأساسية بنادي الاتحاد السكندري ومن أهم أضلاع النادي و الفريق .

عند سماع قرار رحيل محمد مصيلحي عن منصب رئيس الاتحاد السكندري، أثر على الأجواء العامة بالنادي بكامله ،وبشكر الحاج محمد مصيلحي على تراجع الإستقالة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندري،للمحافظة على نادي الاتحاد السكندري وكيان الاتحاد السكندري.

خلال الأيام القادمة هل من الممكن تشهد رحيل زوران وباقي الجهاز الفني عن تدريب الاتحاد السكندري؟

_زوران مانولوفيتش وباقي أعضاء الجهاز الفني يحترمون التعاقد حتي نهاية الموسم ، وان العقد ينتهي نهاية الموسم الجاري ، ان زوران لا يرغب الرحيل في الوقت الحالي يحترم تعاقده مع النادي ، هناك جلسة بعد نهاية الموسم مع الحج مصيلحي وأعضاء الإدارة على الإتفاق على التجديد.

في الأخير.. ما وجهتك المقبلة بعد الرحيل عن تدريب الاتحاد السكندري؟

_أنا في الوقت الحالي لدية إلتزامات عائلية بالمغرب، وأنا مدرب محترف من الممكن العودة لنادي الاتحاد السكندري أو التدريب في نادي مغربي أو نادي أخر.

من خلالك اتوجه بالشكر بالكامل للنادي الاتحاد الجماهير، الحاج محمد مصيلحي و أعضاء مجلس الإدارة ، ولاعبي الفريق وحراس الفريق مهدي سليمان وعمرو خليل صبحي سليمان فارس سيد والصاعد حديثًا محمد المنشاوي وكانت تجربة رائعة مع الزعيم الثغر.