نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القاء القبض على المتهمين بسرقة 100 جنيه ذهب من داخل جامعة عين شمس، وتحرر محضر إدارى وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تفاصيل سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من مسئولى جامعة عين شمس بوجود عجز فى مجموعة من مقتنيات الجامعة، وتوجيه الاتهام لشخصين.

وعلي الفور تم تشكيل فريق للقيام بعمليات التحقيق ووجود عجز فى 100 جنيه ذهب خاص بالجامعة، وتم إصدار قرار النيابة العامة، وصدر قرار ضبط وإحضار وألقت قوات الشرطة القبض عليهم وجرى عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات معهم.

ضبط 40 سلاحًا ناريًا «آلي وخرطوش» وتنفيذ أحكام في حملة بأسيوط

كما قام قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة مديرية أمن أسيوط ، بتوجية حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم.

وقد أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش و2 طبنجة و15 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

بتهمة حيازة «هيروين وسلاح ناري» ..المشدد 6 سنوات لعاطلين في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

حيث تعود تفاصيل القضية رقم 1965 لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور عن قيام المتهمين بالاتجار في المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من «الهيروين» وسلاح ناري «فرد خرطوش» بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحوزتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

30سبتمبر ..مد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بـ مد أجل النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بالزيتون، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لإتمام المداولة.

وفي وقت مسبق ، كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية التي تحمل رقم 308 جنايات الزيتون، وذلك في اتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.