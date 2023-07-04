رئيس جامعة عين شمس يشارك في اجتماع مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية

شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية (AAU) بدولة ناميبيا.

جاء ذلك في إطار زيارة موسعة تؤكد حرص جامعة عين شمس على مد جسور التواصل والتعاون المشترك مع القارة السمراء.

دور جامعة عين شمس تجاه أفريقيا

مشاركة جامعة عين شمس

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تضع نصب أعينها دائمًا الدور المنوط بها تجاه القارة الأفريقية تماشيًا مع توجه الدولة المصرية.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة قدمت الكثير من الاسهامات لدعم سبل التعاون العلمي والأكاديمي والخدمي للكثير من دول القارة إيمانًا بمسؤوليتها القارية وباعتبار مصر دولة مركزية تقع في القلب من القارة السمراء.

يذكر أن اتحاد الجامعات الأفريقية يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي في أفريقيا وزيادة مساهمته في جهود التنمية بها بتشجيع التعاون بين أعضائه وتوفير الدعم لمهامها الجوهرية المتمثلة في التدريس والتعلم والبحث والانخراط في المجتمع وتشجيع التفكير البناء وبناء التوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في أفريقيا.

كما يهدف اتحاد الجامعات الأفريقية إلى أن يكون منصة قارية للجامعات الأعضاء توفر لهم الالتقاء والتواصل وتبادل المعارف وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية.

وتعد جامعة عين شمس هي ثالث أقدم جامعة مصرية، تأسست في يوليو عام 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا.

وشاركت جامعة عين شمس مع جامعة القاهرة (سابقًا، جامعة فؤاد الأول) وجامعة الإسكندرية (سابقاً، جامعة فاروق الأول) في إنجاز رسالة الجامعات المصرية واحتواء الطلب المتزايد على التعليم العالي، وتعد الجامعة من الجامعات العربية المرموقة.