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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

باحث: ما يحدث في جنين يعبر عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)

مخيم جنين
مخيم جنين

قال الدكتور هشام أبو هاشم باحث في الشأن الإسرائيلي، إنّ ما يحدث في مخيم جنين يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما، لافتًا إلى أنّ الشعب الفلسطيني تعود على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن العملية العسكرية في جنين تعتبر فشلا كبيرا للحكومة، وفقا لما تكتبه المعارضة الإسرائيلية واليمين الإسرائيل.

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وأضاف "أبو هاشم"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل يوم يدخل الاحتلال منطقة ويقتل شهيدا ويرتكب مجزرة، وعلى مدار على 75 عاما مضت وما قبلها، كانت هناك مجازر صهيونية تُرتكب من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية".

 طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم

وتابع الباحث في الشأن الإسرائيلي: "لا يخفى على الشعب الفلسطيني بشكل عام كيف يعمل هذا الاحتلال على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، ولكن مخيم جنين قاوم الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وبالفعل، لم تستطع الدخول وسط هذا المخيم، وأرى أن إسرائيل لن تستكين في مسألة كيّ الجرح الفلسطيني".

العملية العسكرية في جنين استمرت ما يقرب من 47 ساعة

وأكد أن العملية العسكرية في جنين التي استمرت ما يقرب من 47 ساعة تستهدف إرضاء المستوطنين واليمين الإسرائيلي لتبييض وجه نتنياهو أمام المعارضة والمستوطنين، وهي عبارة عن حقنة أعطيت لمريض لا يمكنه الشفاء.

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