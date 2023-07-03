طرق توفير استهلاك الكهرباء خلال الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد استهلاك المواطنين للكهرباء، نظرًا لاستخدام المراوح والمكيفات بكثرة ولفترات طويلة، لذا يبحث الكثيرون عن طرق لتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء خلال الصيف.

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طرق توفير استهلاك الكهرباء:

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوضح عبر صفحته الرسمية، عدة طرق لترشيد وتوفير استهلاك الكهرباء، تبدأ بالتخلي عن العادات الخاطئة، والعمل على إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، حتى لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

والإقلال من فتح باب الثلاجة، ويفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل فتح الثلاجة.

عدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، لأنها تستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

عدم المبالغة في استخدام الفرن الكهربائي، وتجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل.

واستخدام الميكروويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

وتسخين مياه السخان عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، ويفضل استبدال سخان الكهرباء بسخان الطاقة الشمسية أو الغاز الطبيعي، وعدم ترك الإضاءة إذ تهدر من الطاقة الكهربائية.