طلاب القسم العلمي يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في الفيزياء بهدوء واستقرار

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الفيزياء، اليوم الاثنين، في هدوء واستقرار، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

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توفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين

قامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.



تلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد وكيل الأزهر لجان معهد دكتور طلعت السيد الثانوي بنين، ومعهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي، و معهد فتيات المنطقة السادسة، ومعهد فتيات أحمد الليبي، ومعهد فتيات السلطان راشد، وفتيات السراج المنير، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، واطمأن على سير أعمال الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء الامتحانات، وتأكد فضيلته من توافر مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا تأدية الامتحانات في ارتياح وتركيز، مطالبا الطلاب بالمزيد من الجد والاجتهاد، وتجنب إهدار الوقت فيما لا يفيد.

كما تفقد فضيلة أ.د / محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان فتيات المنطقة السادسة، والدكتور طلعت التابعتين لمنطقة القاهرة الأزهرية، كما تفقد غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الثانوية، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدا بجهود الغرفة في المتابعة المستمرة لأعمال الشهادة الثانوية

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنة الزوازية بأولاد طوق التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى 141509 طلاب وطالبات، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالى 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمى والأدبى 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.