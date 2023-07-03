عاجل
طرح السيارات الكهربائية في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة إعلامي إخواني يفضح ملف تخابر الجماعة .. أجهزة أجنبية استدعت إبراهيم منير سماعات الرأس تدمر الجمجمة وتهدد بفقدان السمع .. الطب يحسم الجدل أهم 7 نصائح غذائية لمرضى السكرى أثناء الحمل السودان يشتعل مُجددًا والجيش يُطالب المدنيين بالتطوع
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الداخلية تصدر بيانا عن حقيقة وجود حفر فى كوبرى ببورسعيد

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل منشور تداول عبر موقع التواصل الاجنماعى "فيسبوك" مدعوم بمقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بوجود حفر بالطبقة الأسفلتية بالكوبرى الكائن أمام مصانع الغاز ببورسعيد، مما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية.

txt

وزارة الداخلية تتابع أحوال بعثة حجاج القرعة (تفاصيل)

txt

وزارة الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم

وتبين أن الطريق المُشار إليه هو الطريق الموازى لطريق (دمياط/بورسعيد) خلف شركات الغاز "الطريق القديم" ، ويتم حالياً إعادة تأهيل وصيانة الكبارى الموجودة بالطريق بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن طريق ( دمياط/ بورسعيد ) الحالى هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة ولا يوجد به أى ملاحظات "وهو بديل للطريق محل الفحص

الجريدة الورقية