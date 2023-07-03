طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإستاتيكا غدًا

يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة غدا الثلاثاء، امتحان الرياضيات التطبيقية في الاستاتيكا للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس على مستوى الجمهورية، وسط تأمينات مشددة من وزارة الداخلية.

ويمتحن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

مواصفات امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة

يمتحن طلاب الثانوية العامة بالشعبة الرياضية الإستاتيكا بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال كتيبات المفاهيم التي توزع عليهم داخل اللجان ويسلمونها في نهاية الامتحان.

ويشتمل امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة العمليات العليا .

ويحتوي امتحان الإستاتيكا على 20 سؤالا بـ30 درجة، من بينهم سؤالين مقاليين مخصص لها أربع درجات 18 سؤالاً موضوعيا مخصص لها 26 درجة.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بـعشر دقائق.

وأكد وزير التربية والتعليم توزيع أوراق الأسئلة في الوقت المحدد له، مع ضرورة تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة.

وشدد وزير التربية والتعليم على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وتوزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة في كراسة الأسئلة لأن الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وضرورة التأكد من تظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.













