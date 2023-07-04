مراجعة ليلة الامتحان في إستاتيكا الثانوية العامة (فيديو)

أتاحت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم مراجعة ليلة الامتحان في الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية رياضيات، اليوم الأحد، امتحان الإستاتيكا، في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية مادة الإستاتيكا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب اثناء أداء الامتحان.

ويحتوي امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة على أسئلة لقياس المستويات العقلية المختلفة، منها: 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة الصعبة.

كما يحتوي امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الإستاتيكا للثانوية العامة:



مواصفات أسئلة امتحان الإستاتيكا

وتكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، ولا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية، وبحسب توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويراعى عند وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة التاريخ عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

ويوزع امتحانات الثانوية العامة بأربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة، في حين تكون الأسئلة المقالية في امتحان التاريخ واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، وب، وج، ود) بنفس الأرقام، دون تبديل.

توزيع درجات امتحان التاريخ

ويحتوي امتحان الإستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الإستاتيكا على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

ويبلغ مجموع درجات مادة الإستاتيكا 30 درجة ضمن 60 درجة مخصصة للرياضيات التطبيقية، وتبلغ عدد الأسئلة 20 سؤالا.

ويحتوي امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة على سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما أربع درجات، و18 سؤالاً موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.



