الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

5 أعراض تؤكد اصابتك بمرض النقرس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " ، عن أشهر أسباب الإصابة بمرض النقرس.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية ماهو مرض النقرس واسباب الاصابه به:

 

ما هو النقرس؟​

النقرس هو صورة من صور التهاب المفاصل، ويتسم بنوبات ألم حادة ومفاجئة، وتورم واحمرار عند لمس أحد المفاصل، أو أكثر، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.​

 

قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما يكون هناك احساس بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر في منتصف الليل، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا، وهناك شعور بألم شديد عند لمسه.​

 

وتظهر أعراض النقرس وتختفي، ولكن هناك عدة طرق للسيطرة عليها ومنع تفاقمها.​

 

و من أشهر أسباب الإصابة بالنقرس هو النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، الذي يزيد من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس.​

 

ما هي أسباب النقرس؟​

عند وجود مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الدم؛ تتراكم أملاح اليورات في المفاصل؛ مما يؤدي إلى الالتهاب والألم الشديد والتورم المصاحبين لنوبات النقرس، ومن العوامل التي تزيد من احتمالية ارتفاع مستوى حمض اليوريك بالجسم:​

 

النظام الغذائي:​

يرفع النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس. ​

 

وزن الجسم:​

في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي؛ ينتج الجسم المزيد من حمض اليوريك، وتزداد صعوبة عمل الكلى في التخلص منه.​

 

حالات طبية معينة:​

تزيد أمراض وحالات معينة من مخاطر الإصابة بالنقرس، وتشتمل على ارتفاع ضغط الدم، والحالات المزمنة، مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب والكلى.​

 

التاريخ العائلي مع النقرس: ​

تزداد احتمالية الإصابة بالنقرس إذا كان هناك أفراد آخرون في العائلة مصابون به.​

 

عمر الشخص ونوعه: ​

تزداد الإصابة بالنقرس بين الرجال؛ نظرًا لأن معدلات حمض اليوريك تكون أقل عند النساء. ​

 

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