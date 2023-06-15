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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يستقبل رئيس كينيا في مطار القاهرة

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل رئيس كينيا في مطار القاهرة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، خلال توقفه في مطار القاهرة لبضعة ساعات فجر اليوم في زيارة خارجية.

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جاء استقبال وزير الخارجية لرئيس جمهورية كينيا نيابة عن الرئيس السيسي، وناقش الطرفان بعض الملفات المشتركة بين البلدين.

وزير الخارجية يستقبل رئيس كينيا في مطار القاهرة

وكان قد تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم ١٤ يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف في ٢٥ مايو الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا.

وزير الخارجية يستقبل رئيس كينيا في مطار القاهرة

وأضاف أبو زيد، أن الجانبين ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. 

وزير الخارجية يستقبل رئيس كينيا في مطار القاهرة

كما تناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة. وقد أعرب بيدرسون في هذا الشأن عن كامل تقديره وثقته في حرص مصر على استمرار العمل ووتيرة التنسيق المتميزة مع الأمم المتحدة من أجل إعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء تلك الأزمة الممتدة.

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