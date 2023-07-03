السعودية تستدعي سفيرها بالسويد اعتراضًا على حرق المصحف الشريف

استدعت الخارجية السعودية سفيرة السويد وأبلغتها رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن، كما طالبت ستوكهولم بوقف الأعمال التي تناقض قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجاء في بيان الخارجية السعودية: "إلحاقا لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو الذي أعربت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين".

وطالبت الخارجية، وفقا للبيان، الحكومة السويدية بـ"وقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".

وفي 28 يونيو الماضي، أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان سويدي متطرف من أصل عراقي قد نفذ وعيده بتدنيس القرآن يوم الأربعاء الماضي، حيث قام تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.