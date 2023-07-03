ارتفاع عدد ضحايا حادث أسوان لـ 3 وفيات و42 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا حادث أسوان ليصل إلي سيدة وطفلين و٤٢ مصابًا، بين سيارة ميكروباص وأخري نقل، الذى وقع صباح اليوم، على طريق إدفو محافظة أسوان شرق الشيخة عطيفة المتجه إلى مرسى علم، وأسفر عن وقوع نحو٤٢ مصابًا و٣ وفيات بينهم سيدة وطفلين.

انطلقت سيارات نحو ١٠ عربات إسعاف من محافظة أسوان و١٥ إسعاف من محافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادث،

علي الطريق السريع لإدفو متجه الي مرسي علم، وجارٍ نقل المصابين لأقرب مستشفى بإدفو وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفي الجامعي بأسوان.



تلقَّى مدير أمن أسوان بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق إدفو مرسي علم، وتم تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الحادث وتوجه علي الفور مأمور مركز إدفو إلي موقع الحادث وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركه المرورية.