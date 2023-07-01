قصة جزار "المونوريل" عقب القبض عليه والعقوبة المنتظرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لجزار يعلق عجول الأضحية على أعمدة المونوريل لعرضها وبيعها للزبائن، مما أثارت الصورة سخرية وغضب الموطنين حيث طلبوا بمحاسبة الشخص لما ارتكبه من أعمال تخريب وإتلاف للمرافق العامة.

وسرعًا ما انتشرت الصورة على نطاق واسع لتتحركت الأجهزة الأمنية لفحص واقعة «جزار المونوريل»، تستعرض الوفد فى السطور التالية القصة الكاملة لجزار المونوريل وعرضه للأضحية على أعمدة القطار:

جزار المونوريل:

يدعى «عبد الحميد» وهو صاحب محل جزارة بمدينة نصر، حيث قال محافظ القاهرة، إن بعد الواقعة تم تحرير ثلاثة محاضر تتضمن إتلاف المملكات العامة مع محضر بيئة وإشغال الطرق ومحضر الذبح في الشوارع.

جزار المونوريل

محافظة القاهرة تحرر محضر لجزار المونوريل :

أكدت محافظة القاهرة أنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلا بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح، ويدعي عبد الحميد سيد على أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القاهرة تحرر محاضر إتلاف ممتلكات عامة وبيئة وإشغال طريق

وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

واستغل جزار أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الاعمدة.

محافظة القاهرة تحرر محاضر إتلاف ممتلكات عامة وبيئة وإشغال طريق

القبض على جزار المونوريل :

رصدت أجهزة الأمن صورا وتعليقات المواطنين الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صورة الجزار حيث تحركت برفقة مسؤول الصحة ومباحث التموين بالقاهرة لضبط الجزار وجاري عرضه على النيابة للتحقيق في الواقعة.

بيان هيئة الأنفاق بعد واقعة جزار المونوريل:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا إعلاميًا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف على العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعة لينال عقابه القانوني ليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

وتشكر لهيئة القومية للأنفاق المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من أهمية في الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.

العقوبة المتوقعة لجزار المونوريل :

استغل الجزار أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الاعمدة.

ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بصورة محكمة و بأن يتم جمع و نقل ما بها من قمامة و مخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية .

كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن الف و لا تزيد على عشرين الف جنيه كل من يخالف احكام المادة

كما نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.