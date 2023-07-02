وصول أوراق امتحاني الفيزياء والتاريخ للجان الثانوية العامة

تابعت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2023 بوزارة التربية والتعليم وصول امتحانات الفيزياء والتاريخ إلى جميع اللجان الامتحانية.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة وكتيبات المفاهيم في مادتي الفيزياء والتاريخ.

وتنقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بشكل تام ومغلقة بأقفال رقمية لا تفتح إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت المحدد لأداء الامتحان.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام الطلاب في الساعة الثامنة وربع لإتمام عمليات التفتيش قبل البدء الرسمي للامتحان في الموعد المحدد.

ويُفتش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن وجود الأجهزة الإلكترونية التي تسهل الغش.

متابعة وصول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتأكد خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، من تأمين أوراق امتحاني الفيزياء والتاريخ منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان سير الامتحانات.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة، لمتابعة تنفيذ التعليمات.

وتابع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف أنحاء الجمهورية.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة تأمين أوراق امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة 2023.

وقرر وزير التربية والتعليم تبكير موعد توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة جميع البيانات دون التأثير على الوقت الزمني المحدد للامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم بتطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية أو غيرها من وسائل الغش.

وشدد وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون في ذلك.

