كشف ملابسات قيام جزار بتعليق لحوم على عمود للمونوريل بالقاهرة

عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة، بالفحص أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، وأن وراء ارتكابها (مالك محل جزارة - سيدة "تعمل بذات المحل" - 2 جزارين متجولين .. جميعهم مقيمون بالقاهرة).

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامهم بإستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين وإتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم .. وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الجزارة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على سيدة سرقة مشغولات ذهبية

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

كما نجحت فى ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "مجهول المصدر") حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة" وأقرت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف فى باقى الهواتف بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة التي تستهدف تحقيق الأمن والأمان للمجتمع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتشن الأجهزة الأمنية حملاتها المُكبرة يوميا من أجل ضبط كافة المُخالفات المُختلفة في كافة الأرجاء، وذلك لضبط المُخالفين والمُجرمين والإيقاع بتجار المخدرات والسلاح، وسد المنافذ أمام سيئي النية الذين يُدبرون المكائد لتحقيق مكاسب غير مشروعة بدون وجه حق إطلاقا.