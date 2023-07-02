استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد ساعات

تستأنف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، صباح اليوم الأحد، بعد توقف أيام في إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية بإجمالي عدد 783 ألف طالب وطالبة صباح اليوم امتحاني الفيزياء والتاريخ في ألفين و97 لجنة امتحانية.

موعد فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وتفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة بدءًا من اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لإتمام إجراءات التفتيش دون التأثر على وقت الامتحان.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبكير موعد فتح باب لجان امتحانات الثانوية العامة بهدف الانتهاء من جميع إجراءات التفتيش بدقة قبل بدء الامتحانات.

وتوزع أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بـعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة إلى الذهاب مبكرًا قبل بدء الامتحان للحفاظ على الوقت المخصص للامتحان وعدم إهداره، متمنية لهم النجاح والتوفيق.

إجراءات بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

ويقوم المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة الصيانة الشاملة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة أداء الامتحان.

ويراجع المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 سلامة الكاميرات داخل اللجان الفرعية قبل البدء ويتم تشغيلها حتى الانتهاء من الامتحان كل يوم.

ويتأكد المراقبون في امتحانات الثانوية العامة من تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج قبل التوزيع على الطلاب.

ويوزع المراقبون على امتحانات الثانوية العامة كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد العيد

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

كما يؤدي طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية العلوم والرياضيات يوم الخميس 6 يوليو 2023 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويوم الأحد 9 يوليو 2023، يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.

وفي يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، يؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الرياضية امتحان الديناميكا.

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 13 يوليو 2023 فيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الفلسفة والمنطق، والشعبة العلمية علوم الأحياء، والشعبة العلمية رياضيات الجبر والهندسة الفراغية.

