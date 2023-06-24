محافظ جنوب سيناء يؤكد لرئيس الوزراء علي رفع درجه الاستعداد لإستقبال عيد الأضحى

عبر الفيديو كونفرانس..

أكد اللواء خالد فوده لرئيس الوزراء خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين اليوم وعبر خاصية الفيديو كونفرانس على رفع درجه الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية لإستقبال عيد الاضحى المبارك.



وتوفير كافه السلع الاساسيه واللحوم والدواجن مع مراقبه الأسواق والاسعار ،

واليقظه التامه في متابعه ايه اعمال بناء عشوائيه خلال اجازه العيد.

كما تم تكثيف الخدمات على الشواطئ من اجل توفير كافه وسائل الامان للمسطافين، وتكثيف اعمال التحصيل بكافه القطاعات خاصه قطاعى الكهرباء والشواطئ ، من اجل الحفاظ على حقوق الدوله، والعمل الدائم عللى حل مشاكل المستثمرين وخاصة المتعثرين منهم .



ووجه المحافظ التهنئه لرئيس الوزراء والمحافظين وكافه المسؤولين بالدوله بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك.