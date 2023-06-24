ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بمركز ومدينة شربين بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية مكبرة على المخابز، إذ تمكنت الحملة من تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر إثبات مبيعات وهمية لعدد ٢٠٠ رغيف، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاد الحملات محمد زغلول، مدير الرقابة التموينية، ويرافقه محمد صالح، وسامى إبراهيم، وإيهاب رجب، ومجدى حموده، وأيمن الحنفى، من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن تحريرعدد ٣٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٧ : ١٩ جرام، وعدد ٢٠ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد ٧ محاضر تصرف في إجمالى ٥٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.

وحررت الحملة ٥ محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، وعدد ٦ محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصولة الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.